Бранденбург: Поражение "победившего" Шольца

Рейтинги европейских политиков стремительно падают. Во Франции уровень поддержки Эммануэля Макрона рухнул до 25 %. Это самый низкий показатель со времен массовых протестов 2018 года. Антирейтинг президента также поднялся до рекордной величины - главе Пятой республики не доверяют 75 % французов.

Еще хуже обстоят дела у немецкого канцлера Шольца. Его личный рейтинг, а также рейтинг правящей коалиции упал до минимума. Более того, вчерашние земельные выборы в Бранденбурге продемонстрировали разочарование немцев в действующем курсе властей. У партии Шольца преимущество перед "Альтернативой для Германии" всего в один процент, а регион для социал-демократов ключевой.

Поражением "победившего" Шольца называют СМИ Германии результаты земельных выборов в Бранденбурге. По факту социал-демократы их выиграли, причем уже восьмой раз подряд. Однако это такая победа, что поражение бывает слаще. Запущенная истерия в медиа сыграла злую шутку. Людей так напугали победой ультраправой "Альтернативы для Германии", что за партию Шольца голосовали как христианские демократы, так и зеленые. В итоге ХДС выступил так плохо, что коалиция с ним не даст большинства, а зеленые и вовсе вылетели из ландтага.

Алиса Вайдель, депутат бундестага (Германия):

"ХДС не сможет выполнить свои обещания, если там решат присоединиться к левым коалициям. Единственное долгосрочное решение теперь в руках АдГ".

К слову, история повторяется. Пять лет назад здесь же, в Бранденбурге, социал-демократы также вырвали победу у "Альтернативы для Германии" с минимальной разницей в 3 %. Сейчас отрыв еще меньше. Действующий премьер Бранденбурга Дитмар Войдке пошел на этих выборах ва-банк, заявив, что уйдет из политики, если проиграет "Альтернативе".

Дитмар Войдке, премьер-министр Бранденбурга (Германия):

"Это важная победа для меня, это важная победа для моей партии и это важная победа для земли Бранденбург, потому что одной из самых больших целей для нас в начале нашей кампании было обеспечение стабильности, политической стабильности. И я думаю, что сейчас у нас есть возможность получить стабильное правительство на следующие пять лет".

Как это возможно, правда, пока совсем не ясно. На данный момент СДПГ в Бранденбурге способно создать коалицию большинства с Альтернативой для Германии - что, естественно, исключено. Еще один кандидат - партия Сары Вагенкнехт - здесь тоже никак. Она ярая противница размещения американских ракет в ФРГ и накачки Украины оружием. Более того, АДГ теперь может получить блокирующее большинство, а значит, торпедировать ряд решений.

Бьорн Хокке, член ландтага Тюрингии (Германия):

"Германией управляет партийный картель, который в основном разделяет одну и ту же повестку дня - будь то ЕС, сбережения в евро, иммиграция. Здесь мало различий. Вот почему я называю это картельной партийной системой в Германии. И это надо менять".

Как раз в Тюрингии три недели назад на таких же земельных выборах "Альтерантива для Германии" победила, а в Саксонии стала второй политической силой. Популярна там также Сара Вагенкнехт. Одним словом, восточные немцы разочаровались в политике правящих партий, и перспективы переизбрания Шольца на должность канцлера становятся все более туманными.