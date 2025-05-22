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СМИ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане в середине июня
Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня, сообщает "Уолл стрит джорнал".
По информации издания, предусмотрено участие американской делегации. В ее состав войдут госсекретарь Рубио и спецпосланник американского президента Келлог. Ватикан в качестве переговорной площадки предложил использовать Папа Римский Лев XIV. Трамп приветствовал инициативу понтифика.
Прямые переговоры между Россией и Украиной возобновились 16 мая в Стамбуле.