СМИ: новый раунд переговоров России и Украины может пройти в Ватикане в середине июня

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня, сообщает "Уолл стрит джорнал".

По информации издания, предусмотрено участие американской делегации. В ее состав войдут госсекретарь Рубио и спецпосланник американского президента Келлог. Ватикан в качестве переговорной площадки предложил использовать Папа Римский Лев XIV. Трамп приветствовал инициативу понтифика.