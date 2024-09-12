СМИ: очередной пакет военной помощи - главный успех "тура с протянутой рукой" Зеленского

В Германию Зеленский прибыл лишь несколько часов назад, но Шольц уже успел сделать ему подарок: на обеспечение Украины средствами ПВО Берлин выделяет 600 млн евро.



Пока это главный успех тура.



В Лондоне и Риме о денежных пожертвованиях на украинский конфликт не сообщалось. Немцы, экономика которых уже больше года стагнирует, похоже, оказались, самыми щедрыми.