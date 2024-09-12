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СМИ: очередной пакет военной помощи - главный успех "тура с протянутой рукой" Зеленского
Германия выделяет Украине очередной пакет военной помощи.
Это, похоже, главный успех нынешней европейской поездки Зеленского - "тура с протянутой рукой", как его называют в западных СМИ.
В Германию Зеленский прибыл лишь несколько часов назад, но Шольц уже успел сделать ему подарок: на обеспечение Украины средствами ПВО Берлин выделяет 600 млн евро.
Пока это главный успех тура.
В Лондоне и Риме о денежных пожертвованиях на украинский конфликт не сообщалось. Немцы, экономика которых уже больше года стагнирует, похоже, оказались, самыми щедрыми.
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