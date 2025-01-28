СМИ: Премьер Сербии ушел в отставку на фоне протестов

Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов в стране. Об этом пишет РИА Новости.

"Думаю, что политика, которой я принадлежу, партия, которой руковожу, которая побеждала вместе с президентом республики на всех выборах с 2012 года - президентских, парламентских, местных - много раз, должна показать наивысшую степень ответственности, должна показать новые закономерности в сербской политике, показать, что самая ответственная объективно. Поэтому мое неотзываемое решение подать в отставку с поста председателя правительства Сербии", - заявил он, добавив, что в отставку также подал мэр Нови-Сада Милан Джурич.

По его словам, в ночном телефонном разговоре президент Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате.

Отставка главы правительства почти всегда означает роспуск всего кабинета министров, так как его утверждение Скупщиной (парламентом) происходит на основании программы и состава правительства, предложенного премьером.

Протесты в Сербии

Массовые протесты студентов и оппозиции начались в Сербии в ноябре 2024 года после гибели людей при обрушении козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Их участники требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на акциях протеста.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, все они сербские граждане, кроме одного гражданина Северной Македонии.

Власти считают, что цель протестов - свержение правительства и президента Александра Вучича. По словам главы государства, за четыре года различные СМИ, объединения, партии и организации получили на эти цели из-за границы 426 млн евро, а в январе он уже назвал цифру около 1 млрд евро.

Накануне Вучич призвал сохранить стабильность в стране, а минувшей ночью заявил о необходимости начать диалог в обществе и сообщил о выполнении некоторых требований демонстрантов.

Он заверил, что готов помиловать 13 участвовавших в беспорядках демонстрантов из числа студентов и преподавателей, если те об этом попросят. При этом Вучич отметил, что других людей, обвиняемых в нападениях на участников протестов, освобождать от наказания не намерен. Кроме того, власти продолжат публиковать документы по реконструкции вокзала в Нови-Саде, добавил президент.