СМИ: При обрушении стены храма на юго-востоке Индии погибли семь человек

Не менее семи человек погибли, еще несколько пострадали в результате обрушения стены храма в городе Вишакхапатнам в индийском юго-восточном штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету The Hindu.

Стена обрушилась на верующих, стоявших в очереди в храм на богослужение по случаю индуистского праздника. Инцидент произошел после бушевавшего рано утром в городе сильного шторма, сопровождавшегося ливнем.

"Как сообщается, инцидент произошел из-за сильных дождей. Я поговорил с комиссаром полиции и попросил обеспечить наилучшее лечение для пострадавших и постоянно следить за ситуацией", - написал в сообщении в X главный министр правительства Андхра-Прадеш Чандрабабу Наиду. Он выразил соболезнование семьям погибших.