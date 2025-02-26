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СМИ сообщили, что Трамп послал Европе отрезвляющий сигнал, касающийся Украины

СМИ сообщили, что Трамп послал Европе отрезвляющий сигнал, касающийся Украины

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером направил Европе отрезвляющий сигнал по поводу дальнейшего участия Вашингтона в поддержке Украины, считают авторы статьи газеты Politico, сообщает ТАСС.

В материале говорится, что американского лидера не тронул отчаянный призыв Стармера к более сильной приверженности США защите Украины после завершения конфликта. Отмечается, что британский премьер не пытался уговорить Трампа дать какие-либо гарантии безопасности для Киева, а лишь просил поддержать усилия европейских стран, однако и на эту просьбу получил отказ. Politico подчеркивает, что жесткая позиция главы вашингтонской администрации стала отрезвляющим предупреждающим сигналом" для европейских союзников в преддверии встречи Трампа с Владимиром Зеленским.

На встрече, которая состоялась 27 февраля в Белом доме, американский президент фактически отверг возможность военной поддержки потенциальной миротворческой миссии Европы на Украине со стороны Соединенных Штатов. Он считает необходимым сначала добиться мирного урегулирования на Украине, а уже после этого обсуждать вопрос об отправке в эту страну миротворцев.

Ранее Трамп заявил, что администрация Соединенных Штатов не намерена предлагать украинским властям новые гарантии безопасности, так как этим должна заниматься Европа.

Фото: ТАСС

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