СМИ: Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать

Президент США придерживается реализма в политике и считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать, чтобы избежать вооруженного конфликта с Россией. Именно так считает обозревать New York Times.



По словам автора, для Трампа "важнее всего не деньги или идеология страны, а то, насколько она могущественная". Американский лидер якобы верит в то, что нужно "доминировать над слабыми и уважать сильных". И приложит все силы, чтобы избежать конфронтации с Москвой.



Также отмечается, что в нынешней администрации сложилось понимание двух вещей: что либеральный миропорядок был возможен исключительно благодаря американской военной мощи, и что жители США больше не хотят платить по чужим счетам.