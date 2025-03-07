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СМИ: Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать
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Трамп_ТАСС2025-03-07T14:50:40.000000Z00
Президент США придерживается реализма в политике и считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать, чтобы избежать вооруженного конфликта с Россией. Именно так считает обозревать New York Times.
По словам автора, для Трампа "важнее всего не деньги или идеология страны, а то, насколько она могущественная". Американский лидер якобы верит в то, что нужно "доминировать над слабыми и уважать сильных". И приложит все силы, чтобы избежать конфронтации с Москвой.
Также отмечается, что в нынешней администрации сложилось понимание двух вещей: что либеральный миропорядок был возможен исключительно благодаря американской военной мощи, и что жители США больше не хотят платить по чужим счетам.