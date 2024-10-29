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СМИ Валенсии сообщают о более чем тысяче пропавших без вести во время наводнения

В испанской Валенсии тысячи добровольцев до сих пор ликвидируют последствия чудовищного наводнения.

Это стало иллюстрацией откровенной безответственности национальных властей. За неспособность правительства точно и быстро среагировать на угрозу жизнью заплатили более 200 человек. Смешно слушать оправдания испанского премьера, который возлагает вину за "позднее оповещение населения Валенсии" на региональную власть, поскольку "таков закон".

Напомним, кроме обнародованных данных о числе погибших, местные СМИ сообщают о более чем тысяче пропавших без вести.

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