СМИ Валенсии сообщают о более чем тысяче пропавших без вести во время наводнения

В испанской Валенсии тысячи добровольцев до сих пор ликвидируют последствия чудовищного наводнения.

Это стало иллюстрацией откровенной безответственности национальных властей. За неспособность правительства точно и быстро среагировать на угрозу жизнью заплатили более 200 человек. Смешно слушать оправдания испанского премьера, который возлагает вину за "позднее оповещение населения Валенсии" на региональную власть, поскольку "таков закон".