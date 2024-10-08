СМИ заявляют, что Запад и США активно разрабатывают план урегулирования конфликта в Украине

Запад подталкивает Киев к переговорам.

Financial Times сообщает, что мирный план, правда, остается очень сырым и пока выглядит так: Москва сохранит фактический контроль над 20 % территории Украины, зато той части страны, что подконтрольна Киеву, разрешат вступить в НАТО или предоставят гарантии безопасности.

А накануне Джей Вэнс (кандидат в вице-президенты США от республиканцев), тоже обнародовал мирный план для Киева. Он предусматривает раздел Украины по линии фронта. При этом поручить финансировать послевоенное восстановление предлагается Германии, мнение которой, как обычно, никто не спрашивает.