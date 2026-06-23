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Положит ли меморандум США и Ирана конец ближневосточному конфликту? Смотрите в проекте "Тренды"
Автор:Редакция news.by
Почему мир оказался на пороге глобального конфликта? Увидим связь между событиями вместе с ведущими экспертами и политологами. Смотрите программу "Тренды" 23 июня после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.
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