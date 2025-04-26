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Со знаком качества. Путин высоко оценил белорусский шоколад от Лукашенко

Коробка фирменного белорусского шоколада занимает центральное месте на столе в кремлевской кухне. Во время съемок документального фильма Владимир Путин показал журналистам сладкий презент от Александра Лукашенко. Российский лидер с теплотой отозвался о подарке и предложил съемочной группе попробовать его.

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"А это подарок Александра Григорьевича как раз - шоколадки белорусские. Очень вкусно!" - сказал Путин. "Могу побаловать вас, если хотите!" - предложил президент корреспондентам.

шоколадАлександр ЛукашенкоВладимир Путин