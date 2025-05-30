Состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле будет прежним

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Состав украинской делегации, которая должна отправиться на встречу с российской делегацией в Стамбуле 2 июня, останется тем же, что во время первого раунда переговоров 16 мая. Об этом на брифинге заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает ТАСС.

"Если встреча состоится и российская делегация будет той же, что и на предыдущей встрече, то можно ожидать того же состава украинской делегации, что на той встрече. Это логично", - сказал Тихий.

По его словам, члены украинской делегации сосредоточатся на вопросе "полного и безусловного прекращения огня".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что состав российской делегации 2 июня в Стамбуле останется прежним.