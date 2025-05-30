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Состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле будет прежним
Состав украинской делегации, которая должна отправиться на встречу с российской делегацией в Стамбуле 2 июня, останется тем же, что во время первого раунда переговоров 16 мая. Об этом на брифинге заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает ТАСС.
"Если встреча состоится и российская делегация будет той же, что и на предыдущей встрече, то можно ожидать того же состава украинской делегации, что на той встрече. Это логично", - сказал Тихий.
По его словам, члены украинской делегации сосредоточатся на вопросе "полного и безусловного прекращения огня".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что состав российской делегации 2 июня в Стамбуле останется прежним.
Как указывает агентство, украинскую делегацию 16 мая в Стамбуле возглавлял министр обороны Рустем Умеров. В состав делегации также вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев и советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.