Сотрудники МВД Грузии задержали 16 представителей оппозиции

Фото: РИА Новости

Правоохранители задержали при разгоне протестующих в Тбилиси 16 человек, трое уже освобождены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

"На митинге на пересечении проспектов Чавчавадзе и Варазисхеви в административном порядке были задержаны 16 человек, трое из них освобождены под подписку", - говорится в заявлении.

Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, спокойная; люди не покидают центр города, но и стычек с полицией нет.

Оппозиционеры парализовали территорию перед Тбилисским государственным университетом в воскресенье вечером. Они разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Горожане приносили на место еду и горячие напитки.

ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.

Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.