3.44 RUB
3.40 USD
3.53 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Социсследование: 40 % немцев не уверены в собственной безопасности в Германии
Телеканал NTV сообщает, что, согласно новому социсследованию, 40 % немцев не уверены, что в своей стране они под надежной защитой, особенно после череды терактов.
30 % опрошенных переживают, что могут стать жертвой насильственного преступления. Для сравнения, в 2022 году таких было лишь 14 %.
Впрочем, опасности и неприятности ждут жителей ФРГ и за пределами страны. 61 % процент беспокоится, что Берлин втянут в военный конфликт, 79 % считают самой большой угрозой всему на свете Россию. Впрочем, не доверяют и Вашингтону: 46 % теперь боятся США, не веря в них как в надежного союзника. При этом 82 % сомневаются, что ФРГ хорошо подготовлена к войне и катастрофам.