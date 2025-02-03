Смотреть онлайн
Программа ТВ
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Социсследование: 40 % немцев не уверены в собственной безопасности в Германии

Телеканал NTV сообщает, что, согласно новому социсследованию, 40 % немцев не уверены, что в своей стране они под надежной защитой, особенно после череды терактов.

30 % опрошенных переживают, что могут стать жертвой насильственного преступления. Для сравнения, в 2022 году таких было лишь 14 %.

Впрочем, опасности и неприятности ждут жителей ФРГ и за пределами страны. 61 % процент беспокоится, что Берлин втянут в военный конфликт, 79 % считают самой большой угрозой всему на свете Россию. Впрочем, не доверяют и Вашингтону: 46 % теперь боятся США, не веря в них как в надежного союзника. При этом 82 % сомневаются, что ФРГ хорошо подготовлена к войне и катастрофам.

Германия