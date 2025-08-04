Данные соцопроса: граждане ФРГ не хотят воевать и не ждут нападения

59 % немцев не станут защищать страну с оружием в руках, даже если на нее нападут - таковы данные соцопроса. И только 16 % жителей Германии готовы отдать долг Родине.

61 % молодых людей категорически против восстановления всеобщей воинской повинности, а 72 % немцев считают, что на их страну никто не нападет.