3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Данные соцопроса: граждане ФРГ не хотят воевать и не ждут нападения
Автор:Олег Романов
59 % немцев не станут защищать страну с оружием в руках, даже если на нее нападут - таковы данные соцопроса. И только 16 % жителей Германии готовы отдать долг Родине.
61 % молодых людей категорически против восстановления всеобщей воинской повинности, а 72 % немцев считают, что на их страну никто не нападет.
Однако, судя по заявлениям в прессе, 100 % немецких политиков уверены, что президент России Владимир Путин на них нападет уже в ближайшие годы.