Совбез ООН запланировал в феврале два заседания по Украине

Совбез ООН в феврале проведет два заседания по Украине: 24 февраля по запросу стран Запада и 17 февраля - по запросу РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампостпреда российской миссии при Всемирной Организации Дмитрия Полянского в Telegram-канале.

"Наши западные коллеги, разумеется, не хотят дать миру забыть об Украине. Уже в первые дни они запросили на 24 февраля заседание по 3-й годовщине начала СВО (они, понятное дело, называют ее иначе). Мы в долгу не остались и сразу же запросили на 17 февраля заседание в связи с 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер", - написал российский дипломат.

Запрошенное РФ заседание, отметил он, станет хорошим поводом "поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима, готовивших его, как мы сегодня знаем, к войне с Россией". Москва постарается подобрать интересного докладчика, пообещал Полянский.