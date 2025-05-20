Совет ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских санкций

Главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций, в черный список внесены почти 200 танкеров. Об этом написала в соцсети X глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.

"ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров", - написала Каллас, добавив, "что новые санкции уже разрабатываются".