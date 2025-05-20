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Совет ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских санкций
Совет ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских санкцийnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b44e742f-76a8-44b1-aa73-acfb8c930836/conversions/f127cb1c-ea7a-4b59-a6c9-c1e8e9265873-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b44e742f-76a8-44b1-aa73-acfb8c930836/conversions/f127cb1c-ea7a-4b59-a6c9-c1e8e9265873-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b44e742f-76a8-44b1-aa73-acfb8c930836/conversions/f127cb1c-ea7a-4b59-a6c9-c1e8e9265873-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b44e742f-76a8-44b1-aa73-acfb8c930836/conversions/f127cb1c-ea7a-4b59-a6c9-c1e8e9265873-xl-___webp_1920.webp 1920w
Главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций, в черный список внесены почти 200 танкеров. Об этом написала в соцсети X глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.
"ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров", - написала Каллас, добавив, "что новые санкции уже разрабатываются".
Каллас также сообщила, что новые меры также включат санкции в рамках режимов ЕС за "права человека" и "гибридные угрозы".