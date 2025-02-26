Спасенной кошке Мусе могут найти новых хозяев или оставить ее жить у администрации города

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Спасенная группой добровольцев и спасателями "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо", может быть передана в дом новым хозяевам, жить при администрации города или жить в построенном домике у замка "Ласточкино гнездо", сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Об этом пишут РИА Новости.

Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" возле Ялты, спасена и поднята спасателями со скал, где она провела двое суток после того, как смогла выплыть на берег. Об этом ранее ранее добровольцы, принимавшие участие в ее поисках. Подняли кошку с труднодоступного места на скалах сотрудники ялтинского отряда "Крым-Спас" МЧС Крыма.

"С волонтерами на постоянной связи - сейчас главный вопрос, который нужно решить, - где после лечения и восстановления будет жить Муся. Варианта два: оставить ее на Ласточке (она живет там 10 лет и является негласным символом достопримечательности) или найти ласковые руки и уютный дом для нее. Волонтеры "Переправы" готовы установить на "Ласточке" кошкин дом", - написала Павленко в своем Telegram-канале, разместив фото с кошкой Мусей и добровольцами, которые ее нашли.

Она также разместила в нем анонимный опрос с тремя вариантами ответа, где добавлен также вариант создания для кошки условий в администрации Ялты. На 17:00 мск в нем приняло участие более 23 тыс. человек, с небольшим отрывом лидирует вариант установки кошкиного дома у "Ласточкиного гнезда" (47 %). 3 7% проголосовали за передачу Муси в дом в любящую семью, 16 % - за создание условий при администрации. В комментариях к опросу превалирует мнение о том, что кошке нужен дом и заботливые хозяева.