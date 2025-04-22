Специалисты научного отдела нацпарка "Припятский" обнаружили два новых гнезда орлана-белохвоста

Такую приятную находку этой весной обнаружили специалисты научного отдела национального парка. "Гнездо у орлана-белохвоста внушительных размеров, ведь и сама птица очень большая. Это одна из самых крупных птиц Беларуси, занесенных в Красную книгу. Размах крыла у орлана достигает 2,6 м. Это приблизительно как средняя высота от пола до потолка", - рассказали в нацпарке.

Краснокнижник строит гнездо из крупных веток, утепляя и выстилая его корой, листьями и тонкими прутиками. Также оно должно иметь крепкую опору и удобный подлет. В течение нескольких лет хозяева достраивают гнездо, со временем оно может достигнуть двух метров в диаметре и полутора метров в высоту. В таком гнездышке запросто может поместиться даже человек. На гнезда оформляются специальные охранные паспорта, которые будут способствовать охране птиц-краснокнижников.