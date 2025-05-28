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Средства ПВО России за ночь сбили 296 украинских беспилотников

Средства ПВО России за ночь сбили 296 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь 28 мая уничтожили 296 украинских БПЛА над регионами России. Об этом заявили в Минобороны, сообщает ТАСС.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, с 21:00 мск 27 мая за 10 часов дежурные средства ПВО сбили почти 300 дронов, все они были самолетного типа. Беспилотники уничтожили в небе над Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Ивановской, Воронежской, Владимирской, Белгородской, Брянской областями и Московским регионом.

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