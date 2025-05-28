Средства ПВО России за ночь сбили 296 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь 28 мая уничтожили 296 украинских БПЛА над регионами России. Об этом заявили в Минобороны, сообщает ТАСС .

Как отметили в российском оборонном ведомстве, с 21:00 мск 27 мая за 10 часов дежурные средства ПВО сбили почти 300 дронов, все они были самолетного типа. Беспилотники уничтожили в небе над Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Ивановской, Воронежской, Владимирской, Белгородской, Брянской областями и Московским регионом.