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Средства ПВО России за ночь сбили 296 украинских беспилотников
Средства ПВО России за ночь сбили 296 украинских беспилотниковnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c6fb84c-33a8-4272-bce2-0e22d93d4266/conversions/47cf04b9-ac81-434e-b18a-913bf16e1a57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c6fb84c-33a8-4272-bce2-0e22d93d4266/conversions/47cf04b9-ac81-434e-b18a-913bf16e1a57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c6fb84c-33a8-4272-bce2-0e22d93d4266/conversions/47cf04b9-ac81-434e-b18a-913bf16e1a57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c6fb84c-33a8-4272-bce2-0e22d93d4266/conversions/47cf04b9-ac81-434e-b18a-913bf16e1a57-xl-___webp_1920.webp 1920w
Средства ПВО за ночь 28 мая уничтожили 296 украинских БПЛА над регионами России. Об этом заявили в Минобороны, сообщает ТАСС.
Как отметили в российском оборонном ведомстве, с 21:00 мск 27 мая за 10 часов дежурные средства ПВО сбили почти 300 дронов, все они были самолетного типа. Беспилотники уничтожили в небе над Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Ивановской, Воронежской, Владимирской, Белгородской, Брянской областями и Московским регионом.