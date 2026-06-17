США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ уже вступил в силу, пишет Axios со ссылкой на американскую администрацию.

Информацию подтвердили в МИД Ирана. По словам пресс-секретаря иранского внешнеполитического ведомства, стороны договорились подписать его в электронном виде, запланированная ранее официальная церемония в Женеве не потребуется.

Он уточнил, что документ подписан президентами двух стран. Трамп поставил подпись во время ужина с Макроном в Версальском дворце, фотография подписанного экземпляра была направлена иранским властям и странам-посредникам.

Согласно опубликованным CNN деталям, меморандум между США и Ираном содержит 14 пунктов, включающих взаимное уважение суверенитета, поэтапное снятие санкций и отказ Тегерана от ядерного оружия. Стороны решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.