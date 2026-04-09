США и Иран подтвердили участие в переговорах в Исламабаде

Вашингтон и Тегеран подтвердили участие в переговорах в Исламабаде. При этом в МИД Ирана напомнили, что Штаты должны выполнить свои обязательства и положить конец ударам Израиля по Ливану.

Известно, что переговоры пройдут на основе 10 пунктов, предложенных Тегераном. Иран намерен добиваться закрепления результатов резолюцией Совбеза ООН, а также разморозки своих активов в течение 2 недель.

В этот же период США не должны увеличивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Иран будет пропускать через Ормузский пролив 15 судов в день.

Маршрут открыт и для судов США, но проход возможен с согласия Ирана и при отсутствии враждебного поведения.

Ранее вице-президент США Вэнс, который возглавит американскую делегацию на переговорах, заявил, что Вашингтон потребует от Ирана передать все накопленное ядерное топливо. А Трамп предупредил, что все силы США на Ближнем Востоке останутся в регионе до выполнения соглашения с Ираном.