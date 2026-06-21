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США и Иран согласовали дорожную карту соглашения на переговорах в Катаре
Автор:Редакция news.by
Пакистан и Катар опубликовали совместное заявление после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном при участии посредников.
Было принято решение о создании комитета высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном, создана линия связи для сторон. Т
Технические команды до конца недели продолжат консультации по ряду вопросов в швейцарском Бюргенштоке. Переговорщики договорились о создании группы для урегулирования конфликтов, в том числе для обеспечения прекращения огня в Ливане.