США и Иран согласовали дорожную карту соглашения на переговорах в Катаре

Пакистан и Катар опубликовали совместное заявление после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном при участии посредников.

Было принято решение о создании комитета высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном, создана линия связи для сторон. Т