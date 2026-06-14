США и Иран заключили соглашение о прекращении войны

Лучший подарок самому себе на день рождения: американский лидер Дональд Трамп, похоже, завершил очередную войну, начатую им же самим. США и Иран подписали мирное соглашение. Стороны декларируют немедленное и постоянное прекращение боевых действий. Пока документ утвержден в онлайн-формате. Очная торжественная церемония запланирована на 19 июня в Швейцарии.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, война и боевые действия на всех фронтах, включая Ливан, прекращаются немедленно и окончательно. Вместе с тем незамедлительно и в полном объеме снимается морская блокада Ирана.

Официальное подписание Меморандума о взаимопонимании состоится в пятницу, 19 июня. Переговоры по заключению окончательного соглашения откладываются до тех пор, пока противоположная сторона полностью не выполнит свои обязательства, закрепленные в меморандуме

Агентство Mehr опубликовало проект меморандума, состоящий из 14 пунктов. Согласно документу, США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана, вывести войска из близких к Исламской Республике регионов, и в течение 30 дней полностью снять морскую блокаду. В этот же срок возобновляется работа Ормузского пролива.