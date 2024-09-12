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США и Великобритания нанесли серию авиаударов по йеменским городам Сана и Ходейда

США и Великобритания нанесли серию авиаударов по йеменским городам Сана и Ходейда

США и Великобритания нанесли серию авиаударов по столице Йемена Сане и йеменскому городу Ходейда, которые находятся под контролем мятежного движения хуситов "Ансар Аллах", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

По данным телеканала, силы коалиции атаковали несколько объектов в Сане и нанесли как минимум четыре удара по району Эль-Кутиб города Ходейда.

О взрывах в йеменской столице также сообщает телеканал Al Mayadeen.

Информация о последствиях атак, в том числе о возможных жертвах и пострадавших, не приводится, пишет БЕЛТА.

После эскалации конфликта в секторе Газа "Ансар Аллах" объявил о намерении обстреливать израильскую территорию и блокировать проход связанных с Израилем судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С ноября 2023 года хуситы осуществили атаки на десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на это американские власти сообщили о создании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. После этого американские и британские вооруженные силы начали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.

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