США и Великобритания нанесли серию авиаударов по йеменским городам Сана и Ходейда

После эскалации конфликта в секторе Газа "Ансар Аллах" объявил о намерении обстреливать израильскую территорию и блокировать проход связанных с Израилем судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С ноября 2023 года хуситы осуществили атаки на десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на это американские власти сообщили о создании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian, направленной на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море. После этого американские и британские вооруженные силы начали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.