3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
США исключили бурение скважин в Мексиканском заливе
Автор:Редакция news.by
Администрация Трампа исключила бурение нефтяных и газовых скважин в Мексиканском заливе из-за действия закона об охране исчезающих видов. Основание - соображения национальной безопасности.
Решение принял Комитет по охране исчезающих видов, который был создан несколько десятилетий назад и собирался всего три раза за свою историю. Комитет созвали по просьбе минобороны США, которое заявило, что иски экологов против буровой отрасли угрожают подорвать внутренние поставки энергоносителей.
По словам Хегсета, Вашингтон не может позволить собственным правилам ослабить свое положение и укрепить позиции противника.