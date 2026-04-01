США исключили бурение скважин в Мексиканском заливе

Администрация Трампа исключила бурение нефтяных и газовых скважин в Мексиканском заливе из-за действия закона об охране исчезающих видов. Основание - соображения национальной безопасности.



Решение принял Комитет по охране исчезающих видов, который был создан несколько десятилетий назад и собирался всего три раза за свою историю. Комитет созвали по просьбе минобороны США, которое заявило, что иски экологов против буровой отрасли угрожают подорвать внутренние поставки энергоносителей.

