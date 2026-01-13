США могут начать бомбардировки Ирана в любой момент

Напряжение на Ближнем Востоке растет. Из Израиля сообщают, что военные начали выводить на боевые рубежи комплексы ПВО: по всей видимости, здесь ожидают ракетных ударов со стороны Ирана в случае, если он подвергнется американским бомбардировкам. В регион, а также на свои европейские базы США перебросили значительное количество бомбардировщиков.

14 января для Трампа будет проведен брифинг - военные, дипломаты, представители других министерств и ведомств представят аналитические записки, на основании которых Трамп собирается определиться: атаковать Иран или нет? Пока окончательное решение на этот счет, очевидно, не принято.

Дональд Трамп, президент США:

"Да, суть в том, что иранские лидеры должны проявить человечность, у них большая проблема, и я надеюсь, что они не будут убивать людей. Мне кажется, что они вели себя крайне неподобающе, но это не подтверждено. А зачем мне вам рассказывать, отправлю ли я войска в Иран? Зачем? Я не обсуждаю военную стратегию с журналистом, хотя мне и нравится Financial Times!"

По данным американских СМИ, ближневосточные монархии предпринимают все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы отговорить Трампа от военной операции. Здесь выступают дружным дипломатическим фронтом Объединенные арабские эмираты, Саудовская Аравия, Оман и Катар: у всех этих стран крайне непростые отношения с Тегераном, однако они опасаются, что удар по Ирану ввергнет регион в хаос.

В потенциальном конфликте пока не ясна позиция Европы: она не выступила ни в поддержку, ни с осуждением вероятной атаки на Иран.