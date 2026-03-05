3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
США намерены проводить военную операцию в Иране не менее 100 дней
Автор:Редакция news.by
Тем временем грядет затяжная война. США рассчитывают проводить операцию против Ирана на протяжении минимум 100 дней, а вероятно, до сентября 2026 года включительно. Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона. Хотя при этом советники Трампа призывают к скорейшему объявлению победы над Ираном и окончанию конфликта.
Как пишет CNN, администрации США оказалось сложно заручиться должной поддержкой населения в вопросе войны.
Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются. Под прицелом находятся и американские базы на территории стран Персидского залива. На фоне напряженной ситуации воздушное пространство Катара, Кувейта и Бахрейна будет закрыто как минимум до вечера 5 марта.