США намерены проводить военную операцию в Иране не менее 100 дней

Тем временем грядет затяжная война. США рассчитывают проводить операцию против Ирана на протяжении минимум 100 дней, а вероятно, до сентября 2026 года включительно. Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона. Хотя при этом советники Трампа призывают к скорейшему объявлению победы над Ираном и окончанию конфликта.