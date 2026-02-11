США перебрасывают на Ближний Восток еще один авианосец

По итогам своей встречи с премьером Израиля Трамп заявил, что он по-прежнему надеется заключить с Ираном сделку, которая позволит избежать применения военной силы. Вместе с тем, американский президент грозит Тегерану ракетно-бомбовыми ударами в случае неуступчивости: от персов Соединенные Штаты совместно с Израилем добиваются отказа от ядерной программы и прекращения производства баллистических ракет. Тегеран к переговорам готов, но согласен принять далеко не все условия.

На недавних непрямых переговорах в Омане стороны отметили наличие прогресса, но эти контакты продолжения пока не получили. Между тем Пентагон объявил о переброске к берегам Ирана еще одной авианесущей группы. В Персидском заливе уже находится авианосец "Авраам Линконльн" и сопровождающие его корабли. С прибытием еще одной эскадры риск начала военного конфликта резко возрастает.