США перебрасывают военно-транспортные самолеты на Ближний Восток

США перебрасывают транспортники к Ближнему Востоку. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, над Атлантикой и Европой зафиксирована масштабная воздушная активность - крупная группа военно-транспортных самолетов держит путь в пылающий регион. Часть бортов уже находится над европейским воздушным пространством и направляется к восточному Средиземноморью.

Эксперты отмечают, что эти самолеты используются для переброски личного состава и бронетехники. По оценкам наблюдателей, речь идет о крупнейшем воздушном перемещении американских военных сил, зафиксированных в открытых источниках с начала войны. При этом профильные каналы пишут, что подобная концентрация сил свидетельствует о скором начале наземной операции.