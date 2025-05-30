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США призвали Украину ко второму раунду переговоров с Россией
Спецпредставитель Трампа призвал Украину принять участие во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле.
Кит Келлог подчеркнул: "Я говорил с Умеровым, который возглавит делегацию на следующих переговорах в Стамбуле. Я всегда предостерегаю - не говорите таких вещей, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьезно".
Келлог назвал закономерной обеспокоенность России расширением НАТО на восток, подчеркнув: США неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается.