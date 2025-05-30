США призвали Украину ко второму раунду переговоров с Россией

Кит Келлог подчеркнул: "Я говорил с Умеровым, который возглавит делегацию на следующих переговорах в Стамбуле. Я всегда предостерегаю - не говорите таких вещей, что вы не явитесь. Нужно показать, что вы настроены серьезно".