США продали Нидерландам оружие для Киева на 578 млн долларов

США продали оружие и боеприпасы на сумму 578 млн долларов Нидерландам для последующей поставки в Украину.

Как заявил постпред США при НАТО, эта поставка является "первым шагом" реализации договоренности о приобретении странами блока американского оружия для ВСУ. Он высказал пожелание, чтобы примеру Амстердама последовали и другие члены альянса.

Покупку оружия подтвердили и в Нидерландах. В пакет вооружений вошли ракеты и комплектующие для систем Patriot.