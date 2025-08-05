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США продали Нидерландам оружие для Киева на 578 млн долларов
Автор:Редакция news.by
США продали оружие и боеприпасы на сумму 578 млн долларов Нидерландам для последующей поставки в Украину.
Как заявил постпред США при НАТО, эта поставка является "первым шагом" реализации договоренности о приобретении странами блока американского оружия для ВСУ. Он высказал пожелание, чтобы примеру Амстердама последовали и другие члены альянса.
Покупку оружия подтвердили и в Нидерландах. В пакет вооружений вошли ракеты и комплектующие для систем Patriot.
Ранее официальное согласие на закупку вооружений в США дали Германия и несколько скандинавских стран.