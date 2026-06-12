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США сокращают авиацию и флот в Европе для сдерживания в Азии

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе подтвердил планы США сократить количество вооружений в ЕС для усиления своих возможностей в Азии на случай конфликта.

Вашингтон уже уведомил союзников по НАТО о сокращении на треть числа предоставляемых истребителей F-15 и F-16. Самолетов морской разведки также станет меньше: 15 вместо 26, а все 8 самолетов-заправщиков, ранее находившихся в распоряжении Европы, выведут из эксплуатации.

Кроме того, Пентагон передислоцирует из европейского региона одну бомбардировочную авиагруппу, ракетную подлодку и авианосец с кораблями сопровождения, уточняет The New York Times.. 

Разделы:

В мире

Теги:

ЕвропаСШАвооружение