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США сокращают авиацию и флот в Европе для сдерживания в Азии
Автор:Редакция news.by
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе подтвердил планы США сократить количество вооружений в ЕС для усиления своих возможностей в Азии на случай конфликта.
Вашингтон уже уведомил союзников по НАТО о сокращении на треть числа предоставляемых истребителей F-15 и F-16. Самолетов морской разведки также станет меньше: 15 вместо 26, а все 8 самолетов-заправщиков, ранее находившихся в распоряжении Европы, выведут из эксплуатации.
Кроме того, Пентагон передислоцирует из европейского региона одну бомбардировочную авиагруппу, ракетную подлодку и авианосец с кораблями сопровождения, уточняет The New York Times..