США сокращают военные обязательства перед НАТО в Европе

США существенно сокращают военные обязательства перед НАТО в Европе. По данным дипломатических источников, Вашингтон "выписал" из планов развертывания сил альянса следующие критически важные элементы: авианосную ударную группу, соединение стратегических дальних бомбардировщиков, а также десятки истребителей и разведывательных и ударных беспилотников.

Как сообщают немецкие СМИ, принятое решение призвано оказать давление на европейских союзников. В частности, Штаты хотят, чтобы к июльскому саммиту НАТО Европа успела самостоятельно закрыть все бреши в обороне. Кроме того, Белый дом окончательно подтвердил отказ от планов размещения в ЕС, конкретно в Германии, крылатых ракет Tomahawk.