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США возобновили возведение стены на границе с Мексикой
США возобновляют строительство стены на границе с Мексикой, об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Линн Ноэм на своей странице в социальной сети X.
Кристи Линн Ноэм:
"Я нахожусь в Аризоне. И прямо здесь вы можете увидеть, где заканчивается пограничная стена. С сегодняшнего дня мы начинаем строительство новых 7 миль. Мы продолжим делать Америку снова безопасной".
Стену, призванную остановить потоки нелегальных мигрантов, не построили полностью из-за противодействия демократов еще при первом президентском сроке Дональда Трампа. Теперь же, обещает Ноэм, дополнительно возведут еще 11 км ограждений. На это выделены средства в размере около 70 млн долларов. Газета New York Post написала, что количество незаконных пересечений границы сократилось на 95 % с момента вступления президента США Дональда Трампа в должность.