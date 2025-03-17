США возобновили возведение стены на границе с Мексикой

США возобновляют строительство стены на границе с Мексикой, об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Линн Ноэм на своей странице в социальной сети X.

Кристи Линн Ноэм:

"Я нахожусь в Аризоне. И прямо здесь вы можете увидеть, где заканчивается пограничная стена. С сегодняшнего дня мы начинаем строительство новых 7 миль. Мы продолжим делать Америку снова безопасной".