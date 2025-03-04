США ввели пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Чем ответят страны?

Дональд Трамп решительно настроен сделать Америку снова великой. С 4 марта в отношении Китая пошлины повышаются с 10 до 20 %.

На товары, импортируемые в Штаты из Канады и Мексики, они составят 25 %. Решение коснется продукции обеих стран стоимостью порядка 1,5 трлн долларов в годовом исчислении.

Трамп отметил, что Америкой пользовались на протяжении последних 40 лет, поэтому те, кто хочет с нами торговать, должны строить заводы на американской территории, обеспечивать граждан рабочими местами, а казну налогами.

Дональд Трамп, президент США:

"Тарифы для Канады и Мексики составят 25 %. Им придется ввести свой тариф. Но все, что им нужно сделать, это построить свои автомобильные заводы и многое другое в Соединенных Штатах, и в этом случае у них не будет никаких тарифов. В противном случае, если они построили завод на Тайване, чтобы отправлять сюда продукцию, то когда-нибудь получат тарифы в размере 25 %, или 30 %, или 50 %, или сколько бы это ни было. Число будет только расти. Но, делая это здесь, они не будут платить никаких пошлин. И я бы просто сказал людям в Канаде или Мексике, что если они собираются строить автомобильные заводы, то гораздо выгоднее строить здесь, потому что у нас есть рынок, на котором они продают больше всего".

Премьер Канады Трюдо вновь пообещал, что Оттава ответит на пошлины США. Решение Белого дома политик назвал "необоснованным", отметив, что страна уже ведет активные переговоры с провинциями и территориями для принятия ряда нетарифных мер на случай, если пошлины не будут отменены. Премьер-министр канадской провинции Онтарио заявил, что "с улыбкой на лице" прекратит поставки энергоресурсов США и призывает коллег последовать своему примеру.

Даг Форд, премьер-министр Онтарио (Канада):

"Что ж, у нас будут все возможности, мы будем использовать все инструменты, которые есть в нашем арсенале, если они захотят попытаться уничтожить Онтарио, я сделаю все, что в моих силах, включая отключение их энергии, с улыбкой на лице, и я призываю все другие провинции сделать то же самое. В Манитобе, Британской Колумбии мы все должны действовать в унисон, на востоке они полагаются на нашу энергию, им нужно чувствовать себя увереннее, и мы собираемся ответить им с удвоенной силой".