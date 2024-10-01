США заключили контракт на производство ракет с новыми ядерными боеголовками

США заключили контракт на производство межконтинентальных баллистических ракет с новыми ядерными боеголовками. Соглашение рассчитано на сумму в более чем 2 млрд долларов.

Боеголовки рассчитаны для запуска с подводных лодок. Работы планируют завершить к осени 2029 года.