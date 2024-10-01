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США заключили контракт на производство ракет с новыми ядерными боеголовками

США заключили контракт на производство межконтинентальных баллистических ракет с новыми ядерными боеголовками. Соглашение рассчитано на сумму в более чем 2 млрд долларов.

Боеголовки рассчитаны для запуска с подводных лодок. Работы планируют завершить к осени 2029 года.

Также был заключен дополнительный контракт на сумму более 1 млрд долларов, направленный на поддержку интеграции разных типов ракет и разработку навигации.

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