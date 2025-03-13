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США заставят Зеленского согласиться на все условия России - Дубинский
США заставят Владимира Зеленского согласиться на все условия России для завершения конфликта. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. Об этом пишет РИА Новости.
"Украина уже сказала да, и сказала после такого перепуга, что сказать нет уже не может. Это было очевидно еще вчера, по поведению <…> (Делегации главы офиса Зеленского Андрея. - Прим. ред.) Ермака", - написал он.
По мнению парламентария, когда киевский режим организовал масштабную атаку дронов на Москву в день встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии, украинская сторона явно ожидала другого исхода переговоров.
Главе офиса Зеленского, считает депутат, показали все бумаги, подтверждающие факт разворовывания западных средств, а также "очертили лично его перспективы в американской тюрьме".