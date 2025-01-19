Стало известно, что Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, мораторий на которую был введен при уходящем американском лидере Джо Байдене, передает агентство Reuters со ссылкой на будущих американских чиновников.
Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен отменить мораторий Министерства юстиции на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.
"Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне", - говорится в сообщении агентства.
В 2021 году генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время проверки соответствующих процедур министерства юстиции.