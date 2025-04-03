Станоевич: Если Трамп продолжит вести нынешнюю политику, то Европа останется в изоляции

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Сербские политики, которые продвигают национально-ориентированную политику, подвергаются определенному давлению внутри страны и со стороны внешних сил.

Почему Европа находится в проигрышном положении и может остаться в изоляции, рассказал депутат парламента Сербии Драган Станоевич в проекте "Актуальное интервью".

Депутат признался, что парламентарии, правящие люди поддерживают его. "Однако в парламенте все боятся поддерживать инициативу касаемо Беларуси, хоть и желают этого. Они боятся, потому что будут репрессии в Евросоюзе", - отметил Драган Станоевич.

Сегодня эти репрессии замечаются и на уровне Белого дома. Когда Джейди Вэнс приезжает в Европу и открыто говорит европейским политикам о том, что они отошли от коренных ценностей демократии, что основная угроза для Европы идет изнутри.

"Сейчас, по сути, идет война европейского либерализма. Идет активная конфронтация с Америкой, потому что в Европе хотят поддерживать свои ценности. Но какие ценности имеет Макрон, фон дер Ляйен, Кая Каллас? Это просто позорище, по-другому нельзя назвать. Они пытаются давить на Сербию, так как они видят, что у Сербии налаживаются отношения с Америкой, Россией. Поэтому ставятся палки в колеса, поступают требования об аресте лидера Сербии и все правительство, идет обострение ситуации", - рассказал Драган Станоевич.