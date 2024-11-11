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Стоимость газа в Европе выросла до максимума 2024 года

Стоимость газа на бирже в Европе выросла до максимума 2024 года. Это произошло за день до конца года и, что очевидно, за день до прекращения транзита российского газа через Украину.

Поставки газа с нидерландского хаба на месяц вперед выросли за сегодня до 530 долларов за тысячу кубометров. Это самый высокий показатель в текущем году.

Новость ожидаемая, так как газовые котировки в Европе росли весь декабрь по мере заявлений киевского режима о том, что с 1 января транзит российского газа через Украину остановится.

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