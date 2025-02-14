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Стоимость риса в Японии увеличилась почти в два раза
В первой половине февраля 2025 года цены на рис в Японии увеличились почти на 90 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявили в японской государственно-общественной телерадиокомпании NHK, сообщает news.ru.
В частности, средняя стоимость 5 кг риса за неделю - с 3 по 9 февраля - составила 3829 иен (примерно 82 белорусских рубля). При этом год назад она равнялась около 2000 иен (42 рубля).
В материале сказано, что скачок цен первый раз зафиксировали в июне 2024 года. В августе стоимость составила более 2500 иен (53 рубля) за 5 кг, в сентябре она равнялась 3000 иен (64 рубля). В январе 2025 года цена составила 3500 иен (75 рублей).
По информации японского Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, чтобы справиться с растущими ценами, на рынок будет выпущено 210 тыс. т риса. Их предоставят из государственных резервов. Сначала реализуют 150 тыс. т, а на дальнейшие объемы будет влиять рыночная ситуация.