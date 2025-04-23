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Страны Балтии строят общую оборонную линию на границе с Беларусью и Россией

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Фото: belta.by

Литва, Латвия и Эстония создают общую оборонную линию на границе с Беларусью и Россией. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на официальный сайт литовского оборонного ведомства.

Литва планирует выделить около 1,1 млрд евро в течение следующих 10 лет на создание оборонной линии на границе. Три четверти запланированных инвестиций будут направлены на покупку противотанковых мин и соответствующих систем.

"Литва совместно с Латвией и Эстонией реализует проект Балтийской линии обороны. Совместно с латышами и эстонцами мы разрабатываем комплекс мер по ограничению мобильности вдоль восточной границы НАТО", - отмечает ведомство.

Уточняется, что на данный момент специалисты проводят работы по анализу местности и подготавливают прочные укрепления, согласованные с особенностями территории и планами по защите границы.

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