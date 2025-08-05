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Страны НАТО провели военные учения в водах Арктики
Автор:Редакция news.by
НАТО провело военные учения в водах Арктики у побережья Норвегии, участие в тренировках приняли военнослужащие Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии.
Учения прошли в рамках более широкого развертывания сил для патрулирования Крайнего Севера.
Сообщается, что главная цель мероприятий - "повысить понимание альянсом морской среды, улучшить обмен информацией и отработать навигационные маневры".
Альянс усиливает присутствие в арктических водах, оправдываясь обеспечением безопасности морских путей и необходимостью слежения за подводными кабелями связи. Все это используется как предлог для наращивания активности в регионе.