Страны НАТО провели военные учения в водах Арктики

НАТО провело военные учения в водах Арктики у побережья Норвегии, участие в тренировках приняли военнослужащие Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии.

Учения прошли в рамках более широкого развертывания сил для патрулирования Крайнего Севера.

Альянс усиливает присутствие в арктических водах, оправдываясь обеспечением безопасности морских путей и необходимостью слежения за подводными кабелями связи. Все это используется как предлог для наращивания активности в регионе.