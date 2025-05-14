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Суд не хочет заслушивать свидетелей по делу Евгении Гуцул
Суд в Кишиневе отказывается выслушать свидетелей по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, которых предлагает сторона защиты. Об этом сообщила депутат парламента Молдовы от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова, пишет РИА Новости.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. 12 мая суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. 14 мая сторонники Гуцул в очередной раз организовали пикет в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где продолжилось рассмотрение дела.
"Дело Евгении Гуцул чисто политическое. По всем уголовным делам, которые у нас, у блока "Победы", составлены графики. У Евгении Александровны расписаны все заседания, причем, как и предыдущие, с интервалом один-два дня. Последнее (запланированное и опубликованное в графике на портале судебных инстанций - ред.) заседание - 29 мая. Поэтому сегодня судьи и прокуроры торопятся заслушать свидетелей, которые им выгодны. Свидетелей, которые мы предъявляем и просим заслушать, они отказываются заслушивать. И в конце мая по многим делам будут уже обвинительные, мы уверены, приговоры. Все идет к этому", - сказала Апостолова, отметив, что вполне возможно, что и решение по делу Гуцул будет оглашено 29 мая.
Фото: РИА Новости