Суд не хочет заслушивать свидетелей по делу Евгении Гуцул

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. 12 мая суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. 14 мая сторонники Гуцул в очередной раз организовали пикет в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где продолжилось рассмотрение дела.

"Дело Евгении Гуцул чисто политическое. По всем уголовным делам, которые у нас, у блока "Победы", составлены графики. У Евгении Александровны расписаны все заседания, причем, как и предыдущие, с интервалом один-два дня. Последнее (запланированное и опубликованное в графике на портале судебных инстанций - ред.) заседание - 29 мая. Поэтому сегодня судьи и прокуроры торопятся заслушать свидетелей, которые им выгодны. Свидетелей, которые мы предъявляем и просим заслушать, они отказываются заслушивать. И в конце мая по многим делам будут уже обвинительные, мы уверены, приговоры. Все идет к этому", - сказала Апостолова, отметив, что вполне возможно, что и решение по делу Гуцул будет оглашено 29 мая.