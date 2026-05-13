Суд по делу Ермака: прокурор раскрыл сообщения гадалке и новый конфуз
Автор:Редакция news.by
В Украине проходит второе заседание суда по избранию меры пресечения по делу экс-главы офиса Зеленского. Напомним, Ермак обвиняется в отмывании миллионов.
Появились детали. Прокурор обнародовал сообщения бывшего политика гадалке. Сообщается, что после отставки в прошлом году Ермак отправлял ей имена своих главных политических оппонентов и журналистов. В списке врагов оказались руководители САП и НАБУ, депутаты Верховной рады и коллектив издания "Украинская правда".
В одном из сообщений Ермак прямо заявлял о готовности пойти на все ради уничтожения соперников. Помимо скандальных писем, заседание успело отличиться еще одним конфузом: адвокат Ермака не смог правильно назвать прошлую должность своего подзащитного.