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Свобода слова по-польски: власти запретили своим гражданам положительно высказываться о Беларуси

Власти Польши запретили своим гражданам положительно высказываться о Беларуси.

В частности, под раздачу попал польский актер Ярослав Якимович, который путешествовал и восторгался Беларусью. А еще он эмоционально обратился к своим властям, чтобы те перестали врать о Беларуси, отметив, что людям здесь живется хорошо. На поездку отреагировал МИД Польши, осудив своего гражданина за героизацию властей Беларуси.

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