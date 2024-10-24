Свобода слова по-польски: власти запретили своим гражданам положительно высказываться о Беларуси

В частности, под раздачу попал польский актер Ярослав Якимович, который путешествовал и восторгался Беларусью. А еще он эмоционально обратился к своим властям, чтобы те перестали врать о Беларуси, отметив, что людям здесь живется хорошо. На поездку отреагировал МИД Польши, осудив своего гражданина за героизацию властей Беларуси.