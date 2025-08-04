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СВР России: Британия планирует медийную провокацию для давления на Трампа
Автор:Редакция news.by
Великобритания планирует использовать медийный эффект для влияния на администрацию президента США Дональда Трампа, угрожая планирующимися атаками.
"Цель - вынудить Вашингтон, вопреки национальным интересам , принять максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут косвенными виновниками трагедии" , - говорится в сообщении от Службы внешней разведки России.
Ранее в СВР предупредили, что британские спецслужбы ведут подготовку экологической катастрофы в международных водах.