Великобритания планирует использовать медийный эффект для влияния на администрацию президента США Дональда Трампа, угрожая планирующимися атаками.

"Цель - вынудить Вашингтон, вопреки национальным интересам , принять максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут косвенными виновниками трагедии" , - говорится в сообщении от Службы внешней разведки России.