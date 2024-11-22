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Сын Михаила Боярского опроверг информацию об экстренной госпитализации актера

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Фото РИА Новости

10 января в СМИ появилась информация о том, что Михаила Боярского экстренно госпитализировали. Сын народного артиста России Сергей Боярский опроверг эту информацию, сообщает РИА Новости.

По утверждению сына, Михаил Боярский был на плановом обследовании. "С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Уже завтра у него спектакль", - сказал Сергей Боярский.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Боярский был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. Якобы причиной госпитализации стала ишемическая болезнь сердца.

Михаил Боярский

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