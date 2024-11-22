Сын Михаила Боярского опроверг информацию об экстренной госпитализации актера

10 января в СМИ появилась информация о том, что Михаила Боярского экстренно госпитализировали. Сын народного артиста России Сергей Боярский опроверг эту информацию, сообщает РИА Новости.

По утверждению сына, Михаил Боярский был на плановом обследовании. "С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Уже завтра у него спектакль", - сказал Сергей Боярский.