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Сын Михаила Боярского опроверг информацию об экстренной госпитализации актера
10 января в СМИ появилась информация о том, что Михаила Боярского экстренно госпитализировали. Сын народного артиста России Сергей Боярский опроверг эту информацию, сообщает РИА Новости.
По утверждению сына, Михаил Боярский был на плановом обследовании. "С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Уже завтра у него спектакль", - сказал Сергей Боярский.
Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Боярский был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга. Якобы причиной госпитализации стала ишемическая болезнь сердца.
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