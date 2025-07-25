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Таиланд ввел военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей
Власти Таиланда объявили военное положение в восьми округах, граничащих с Камбоджей, из-за столкновений. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Al Jazeera.
Сообщается, что более 150 тыс. человек были перемещены по обе стороны тайско-камбоджийской границы, поскольку местные жители ищут убежище из-за пограничных боев.
Уже второй день продолжаются трансграничные столкновения, в результате которых погибли около 15 человек, в основном мирные жители.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что поддержал региональное предложение о прекращении огня, однако Таиланд отозвал свою первоначальную поддержку этого плана. Представитель МИД Таиланда заявил, что страна выступает за двустороннее решение "обострившегося вооруженного противостояния" с Камбоджей.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей произошла 24 июля.