Таиланд ввел военное положение в восьми районах на границе с Камбоджей

Власти Таиланда объявили военное положение в восьми округах, граничащих с Камбоджей, из-за столкновений. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что более 150 тыс. человек были перемещены по обе стороны тайско-камбоджийской границы, поскольку местные жители ищут убежище из-за пограничных боев.

Уже второй день продолжаются трансграничные столкновения, в результате которых погибли около 15 человек, в основном мирные жители.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что поддержал региональное предложение о прекращении огня, однако Таиланд отозвал свою первоначальную поддержку этого плана. Представитель МИД Таиланда заявил, что страна выступает за двустороннее решение "обострившегося вооруженного противостояния" с Камбоджей.